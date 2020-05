Gineth Moreno rompe toque de queda y protagoniza altercado con uniformados

View this post on Instagram

SE QUE ESTABAN ESPERAMDO MI VERSIÓN.. arrancare pidiendo disculpas a la familia Rodriguez por publicar esto que tuve que conseguir para aclarar las dudas de los señores de la CTE en especial al subteniente José Pozo quien el día de ayer 4 de mayo a las 21h53 lideraba un operativo a la altura de la vía la Aurora–Samborondon. Seré lo más clara posible YO SOY MUY consciente de que estamos en toque de queda de que hay que RESPETAR LA LEY y que la LEY es para todos, pero hay momentos que no esperan hay cosas que NADIE entiende si no las vive, yo JAMÁS jugaría con un tema como este y mentir de TAMAÑA MANERA para andar en la calle xq no tengo necesidad de hacerlo.. Ayer 20h30 llegué a las Malvinas sur de Gye para darle el último adios a una persona muy querida, de regreso a mi casa nos sorprende el filtro de tránsito que pretendía retener nuestro vehículo, x no tener salvoconducto, las cosas cambian de tono cuando el agente luego se explicarle muchas veces de donde veníamos dijo HABER COMO ARREGLAMOS XQ EL CARRO VA PRESO, me bajo y le digo que es indolente y se da cuenta q soy Yo ( asumo q x eso el otro agente empieza a grabar) , me dicen q soy persona pública y q debo acatar órdenes etc.. NUNCA le falte al respeto de hecho hasta llore cuando les dije si nunca habían perdido un familiar, RESULTA que a la hora de ser " JUSTOS" EL DOLOR AJENO TIENE PRECIO?.. No son todos pero hay MUCHOS a quienes los uniformes les quedan muy grandes por no dar para la COLA hoy ellos se hacen ver como los que HACEN VALER LA LEY CON TODOS y su conejillo de india esta vez fuimos mi familia y yo.. Mi última frase de que "mueren como el perro" no fue la correcta, pero esperan honores cuando mueren y mientras tanto no ven más allá del uniforme y del ❤️ de los demás Pido disculpas por mi actitud si no fue la correcta hay cosas injustas e inexplicables y HOY ya están los que hacen juicios y juzgan aquí está mi parte.. Bendiciones para todos GINETH.. Deslizar 👉