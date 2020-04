Ya era hora, interrogante de ‘Volver al futuro’ fue respondida

Han pasado 35 años del estreno de una película, que ahora, es considerada un clásico: Volver al futuro. Su guionista finalmente ha respondido a uno de los puntos más importantes de la trama, una duda menos para los amantes del cine.

La discusión se generó después de las declaraciones de James Gunn. El cineasta señaló: “¿por qué los padres del protagonista, Marty McFly, no se acuerdan de haberlo visto en el pasado?”

Bob Gale fue el encargado de dar una explicación coherente sobre el tema. La respuesta terminó siendo demasiado ingeniosa e incluso, con ello, ratifican la perfección de estas entregas cinematográficas.

"Debemos tomar en cuenta que George [padre] y Lorraine [madre] solo conocieron a Calvin Klein o Marty durante ochos días, cuando ellos tenían 17 años, y no lo vieron todos esos días. Así que, tras muchos años, probablemente recuerdan a ese chico interesante que hizo que tuvieran su primera cita, pero me gustaría preguntarle a alguien si recuerda a algún chico que estuvo en su escuela durante solo un semestre, o con el que salieron solo una vez", explicó Gale.

"Apuesto a que la mayoría de nosotros podría mirar sus anuarios de la escuela secundaria y encontrar fotos de compañeros de clase adolescentes que se parecen un poco a sus hijos", concluyó.

Zemeckis y Gale escribieron el guion cuando este último reflexionó sobre la posibilidad de haberse hecho amigo de su padre si ambos hubiesen asistido a la misma escuela.​ Varios estudios rechazaron el libreto hasta que la producción Romancing the Stone (1984), dirigida por Zemeckis, alcanzó el éxito en taquilla.

Tras su estreno, Back to the Future se convirtió en la película más exitosa de ese año, al recaudar más de 380 millones USD en todo el mundo y obtener críticas positivas en su gran mayoría, quienes elogiaron las actuaciones de Fox, Lloyd, Thompson, Glover y Wilson, el guion, la Banda Sonora de Silvestri, las canciones de Huey Lewis & The News, la dirección de Zemeckis, el maquillaje y los efectos visuales .

​ Asimismo, se hizo acreedora a un premio Hugo en la categoría de «Mejor producción dramática» y un galardón Saturn como «Mejor película de ciencia ficción», además de recibir nominaciones a los premios Óscar y Globos de oro.

Ahora ya estamos más tranquilos, solo tuvimos que espera varios años para conocer esta respuesta y descartar el posible fallo. Ya podemos seguir con nuestra vida.

