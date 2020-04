Will Reeve, hijo de Superman, apareció en vivo sin pantalones

El confinamiento ha hecho que hasta los noticieros de TV recurran al recurso de videollamadas para conectarse con sus periodistas. Pero parte de ello pueden ser las "malas jugadas" y así le sucedió a Will Reeve, hijo de Superman (el fallecido Christopher Reeve). El joven es reportero de ABC News y apareció en vivo sin pantalones y lo más chistoso es que no se dio cuenta.

El divertido momento ocurrió cuando los periodistas desde el estudio hicieron un enlace hasta la casa de Reeve. Pero mientras hacía una cónica en vivo para Good Morning America, estaba sin pantalones. El momento quedó para la historia, además que el espacio es uno de los programas de mayor audiencia de la TV estadounidense.

Todo parece indicar que Will, antes de salir en vivo, se ocupó más en estar impecable de cintura para arriba, con camisa y terno. Seguro pensó que era lo único que saldría en cámara, pero no fue lo que sucedió.

Reeve, recuerda para la próxima ajustar muy bien el plano para la cámara. Pues todos pudieron ver tus piernas y ropa interior mientras hablabas de lo más normal con Michael Strahan y Amy Robach sobre las estrategias de las farmacias para entregar recetas a través de drones en tiempos de coronavirus.

Qué dijo Will sobre sus pantalones

El propio Reeve asumió con mucho humor su pequeño descuido y hasta compartió en su cuenta de Twitter una captura de pantalla. De hecho asumió su responsabilidad y hasta se ríe de él mismo. "Llegué…de la manera más graciosa y vergonzosa posible", dijo en un tuit. También aseguró que tendrá más cuidado la próxima ocasión. "Cuando el trabajo desde casa sale mal", agregó en otro tuit.

Pero esta fue su explicación de por qué iba sin pantalones. "A fin de ser eficiente", se había "preparado con demasiada anticipación para hacer ejercicio después de salir al aire". "El ángulo de la cámara, mis amigos, mi familia y un montón de gente que no conozco en redes sociales me han hecho replantearme mi rutina matinal", agregó. Y hasta aclaró que no andaba con ropa interior, sino que con shorts.

I have ARRIVED* *in the most hilariously mortifying way possible https://t.co/2NQ85QEJVr — Will Reeve (@ReeveWill) April 28, 2020

When WFH goes wrong (or, your self-framed live shot goes too wide).

Hope everyone got a much needed laugh 😂 pic.twitter.com/GbyLBhL7Be — Will Reeve (@ReeveWill) April 28, 2020

