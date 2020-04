¡Tremendo spoiler! Reacciones ante revelaciones de “The Last Of Us Part II”

Neil Druckmann ha lamentado que las filtraciones que han existido en redes sociales sean completamente ciertas respecto al lanzamiento del juego para PS4 "The Last Of Us Part II".

“Con el corazón roto por el equipo. Con el corazón roto por nuestros fans. Aun así, estamos increíblemente emocionados por poner el juego en vuestras manos”.

The Last of Us: Part II es un próximo videojuego de acción-aventura desarrollado por Naughty Dog y publicado por Sony. Su lanzamiento está programado para el 19 de junio de 2020.

"The Last of Us Part II" se anunció en el evento PlayStation Experience en diciembre de 2016. El primer avance reveló el regreso de Ellie y Joel, cuya historia toma lugar cinco años después del primer juego.

Los jugadores controlan a Ellie, de 19 años; Joel fue el personaje jugable principal en la primera entraga, pero Ellie también se podía jugar en algunas secciones. Mientras que el primer juego se centra en el amor, Druckmann declaró que la "Parte II" se centra en el odio.

Lastimosamente, por medio de portales se filtro toda la trama final del juego, lo cual ha desencadenado en crítica y decepciones por parte de los amantes a este videojuego.

Un mensaje del que se ha hecho eco Druckmann es el de Kurt Margenau, codirector de The Last of Us Parte 2, que respondía también al comunicado oficial de Naughty Dog con una frase breve que da lugar a la interpretación: “Resiste y sobrevive. Y silencia”.

Por su parte el estudio californiano concluyó al señalar que, a pesar que se conozca la trama, valdrá la pena jugarlo . "The Last of Us Parte II estará pronto en tus manos. No importa lo que veas o escuches, la experiencia final valdrá la pena".

Algunos han señalado que la filtración de las imágenes, de mala calidad, son a modo de protesta por las jornadas de trabajo extensivas para terminar el producto. Lineas de código de barras y otros elementos formaban parte del contenido multimedia difundido.

