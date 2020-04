La chica del video íntimo de Juan de Dios Pantoja ¡Pidió perdón a Kimberly!

Los videos del problema de Juan de Dios Pantoja han seguido siendo virales. Ahora mismo tienen como resultado la ruptura de él y Kimberly Loaiza. Pero el embrollo no gira solo entorno a la pareja, si no a otros involucrados.

Una de las personas que más se vio perjudicada fue Phanye Hernández. Ella es una influencer mexicana a la que le cayeron miles de ataques. A pocas horas de toda la revolución de la bomba, la joven comentaba historias en Instagram.

Instagram

Ella hablaba sobre lo fatigada que siente por cómo la están involucrando en los videos. Además mencionaba que necesitará un abogado. Pero eso no fue todo, sino que también, ella pidió una disculpas a Kimberly Loaiza.

“Kimberly, te pido un millón de disculpas“, señaló.

Además, ella le dijo al cantante: "Confíe en ti cuando permití que grabaras ese video, y ahora todo el mundo lo está viendo. Me siento violentada y atacada. He borrado todos mis post por miedo a que me ataquen, por favor, te pido que te encargues de borrar todo, es todo lo que pido".

Por su parte, Juan de Dios Pantoja se disculpó con todas las chicas de los videos. Y aseguró que lo que se necesite para apoyarlas él lo hará.

Aquí te dejamos más contenido para ti