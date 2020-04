¡Con poca ropa! Así pasa Natti Natasha la cuarentena

Natti Natasha está de cuarentena, como todos. Y ha recurrido a sus vitrinas digitales para mostrar a sus fans que no ha perdido el "flow". En Instagram ha compartido imágenes y videos que ha llamado la atención de los muchos que le han dejado un like.

En unas recientes fotos se le vio a Natti con poca ropa y los suspiros no dejaron de lloverle. Y como no si ella la mayoría de veces suele presumir su impactante figura. Usaba traje de baño, una boina verde, tacos y joyas. Posiblemente de una sesión fotográfica.

Natti Natasha publicó foto en el Viernes Santo / Instagram

Pero, la artista dominicana quiso compartirlas en medio de la cuarentena. "Lo único que tenemos del mundo exterior ahora mismo throwbacks (retrocesos). Not so long ago (no hace tanto tiempo)", escribió Natasha en la publicación que alcanzó casi un millón de corazones.

Natti Natasha en una sesión fotográfica / Instagram

Natti Natasha en una sesión fotográfica / Instagram

Su rutina de ejercicio

La intérprete de 'Oh Daddy' publicó con sus más de 23 millones de seguidores su rutina de ejercicios para no perder la línea en el confinamiento.

El primer video a la cantante se le ve a la orilla de un bote, subiendo y bajando las piernas. Así cualquiera hace ejercicio, Natti. El otro clip aparece con un short rosa y un top negro hace una rutina de piernas, pero ahora, dentro del yate.

El otro tal parece que fue desde casa ya que escribió "gym home" y se le vio entrenando en lo que parece un gimnasio, por las máquinas, seguramente que tiene en su hogar.

Definitivamente esa seguro es la clave y el secreto para mantener un cuerpo tonificado y envidiable. Aún cuando ella misma ha dicho que se ha hecho uno que otro retoque quirúrgico, se ve excelente.

Ya ha pasado casi un año que una de las grandes amigas de Daddy Yankee lanzara su álbum 'IlumiNATTI', así que seguramente cuando se reactiven las actividades económicas tendrá una sorpresa para sus fanáticos.

