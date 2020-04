¡Doloroso! Video de Kimberly Loaiza tras ruptura con Juan de Dios Pantoja

Kimberly Loaiza respondió a Juan de Dios Pantoja con un video de Tik Tok. Aunque ella diga que no es una indirecta, si parece. Lo hizo el mismo día que él anunció la ruptura. Que va de YouTube y hasta admitió que la maltrató.

Poco ha reaccionado en sus redes 'la lindura mayor' debido a la polémica que involucra al padre de su hija. Aún cuando a Kim se le vio un poco triste en sus historias de Instagram, en Tik Tok ya le puso fin al JD Pantoja.

kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se comprometieron en enero de 2020 / Instagram @kimberly.loaiza

"Te necesité tanto, te lloré tanto, te amé tanto, te esperé tanto, que de tantos tantos, me rendí". Dice el audio que utilizó Kim en su Tik Tok, aclarando que le pareció "lindo" y que no es una indirecta.

En otra publicación, Loaiza coloca un emoji de corazón roto y coloca el audio: "Oye, ¿si levantas tantito tu pie? Es que voy a quitar mi corazón porque lo estás pisando". También se burla de sus haters, en otro video, y lo que supuestamente hacen cuando ella sube una publicación.

Así ella diga que no se trata de indirectas para Juan o que se refieran directamente a él, lo usuarios asumen que sí. Pues no es casualidad que publique ese tipo de videos en medio de la polémica y la ruptura. O tal vez no son para Pantoja ya que se ve que fueron grabados días atrás y recién los subió.

Juan confirmó su separación con Kim

La noche de ayer, Juan publicó el último video en su canal de YouTube para confirmar que Kim lo dejó. También reconoció que la maltrató al decirle groserías, justificando que él es así. Pareciera que con ese video quiso ponerle "fin" a la polémica pero realmente tomará otro rumbo con la confirmación de la ruptura.

Todo comenzó cuando se filtró un video íntimo de Pantoja y las acusaciones de Lizbeth que él supuestamente le había sido infiel a Kimberly con el fotógrafo Kevin Achutegui. El silencio de la youtuber y cantante levantó más especulaciones pero ella trató de apagarlas con un contundente mensaje: "Una mujer fuerte es aquella que es capaz de sonreír esta mañana, como si no hubiese llorado toda la noche. Para verdades el tiempo y para justicia DIOS, no ustedes".

Kimberly Loaiza en una sesión de fotos en su casa / Instagram @kimberly.loaiza

