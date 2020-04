¡Contó todo! Juan de Dios Pantoja confesó maltratar a Kimberly Loaiza

La polémica con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza dio un nuevo giro ya que el youtuber confesó maltratar a su esposa, confirmó que se separan y hasta anunció que dejará de hacer videos para la plataforma.

"Kimberly ya no tiene fuerza para nuestra relación. La notaba diferente (…) Hablé con y ella y está muy lastimada (…) las cosas difícilmente van a ser como antes (…) Kimberly me pidió que me fuera; me terminó (…) Yo sé que está cansada de mi y que algo muy diferente está pasando en nuestra relación". Dice JD en un video que publicó ayer en la noche en su canal de YouTube.

El intérprete de 'Welcome to the Maza' en sus palabras dijo sentirse triste ya que ama a la madre de su hija y que tiene miedo de quedarse sin ella. Pero parece que la 'Lindura mayor' no quiere saber nada de él, pues en el video Juan le pide disculpas públicas. "¡Perdóname! Voy a cambiar y hacer todo lo que tu me digas. No te voy a ocultar nada; ni contraseñas en ninguna red social", aclama.

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza / Instagram

Y como si fuera poco la súplica, Pantoja le dice a Kim que ella sabe que él ha cambiado "mucho" por su relación y que ya no es el mismo de antes. También le sugiere no "darle el gusto" a quienes han "intentado" separarlos durante tanto tiempo. Y hasta le exige que no se deje "calentar la cabeza" con rumores y especulaciones que según él buscan desestabilizarla.

Admite maltrato

"Por favor, amor. Olvida lo más que estuve en muchas ocasiones. Tú sabes que con coraje todos decimos cosas de las cuales luego nos arrepentimos. Tu sabes lo explosivo que soy el problema que tengo para controlarme, pero te juro que voy a trabajar en eso, voy a cambiar también eso. Enojado yo se que te he tratado mal se que te he dicho groserías. Pero tu sabes que soy una persona grosera; se las digo a todo el mundo", confiesa el cantante.

De esa forma, JD reconoció su maltrato hacia Kim, ya que muchos usuarios y medios mexicanos señalaban que ello ocurre a la interna de la relación. Aunque siempre él siempre lo desmintió ahora lo acaba de reconocer. Y para no hacer más largo el cuento, Pantoja continúa rogándole a su esposa y repitiendo que él ya cambió.

Este video surge en medio de la polémica que involucra directamente a Juan ya que desde hace una semana se filtró su video íntimo. Sumado a ello, la exchica Badabun, Lizbeth Rodrígiuez, ha utilizado el tema para señalarlo y hasta asegurar que él tuvo una relación con con el fotógrafo Kevin Achutegui.

Mira el video de Juan de Dios Pantoja

Tenemos más contenido de entretenimiento

Alejandra Guzmán confesó que casi se queda sin una pierna por fallida cirugía La cantante se sometió a inyecciones con polímero que contaminaron su cuerpo.

El video de Lizbeth Rodríguez pidiendo perdón