Juan de Dios cerró su canal de Youtube ¡Luego apareció llorando!

Todo un caos se ha formado en torno al mundo de los youtubers mexicanos. El tema no para con Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza y los cuentos que les han inventado. Después de todo lo ocurrido, finalmente el intérprete de 'Me Fascina' cerró su canal de Youtube, luego apareció de forma triste en Instagram.

El domingo por la noche se pudo ver el video del adiós del cantante. Con él confesa su ruptura con Kim y el dolor que sentía. Ya para este lunes, el canal del youtuber ya estaba cerrado.

Sin embargo, unas horas más tarde Juan de Dios apareció nuevamente en sus redes sociales. Eso sí, él había confesado que esas plataformas no las iba a cerrar, pues aún tiene proyectos en proceso como con Sony Music. Pero desde este lunes, dejó ver sus historias de Instagram.

En las imágenes deja ver unas ojeras que pueden revelar que no ha dormido muy bien. Además, como nunca antes se lo ha visto, sus 'ojitos' están rojos. Ahí empieza a explicar que ha visto el apoyo de la gente.

"Lo único que quiero decirles es que no estén tristes. Todo pasa por algo. Esto me sirve para aprender, esto me pasa por c…, todo se me hacía fácil. Sin duda voy a mejorar mi actitud. Lo voy a hacer por mí porque sé que me ha llevado a muchos problemas la actitud que tengo. Pero no puedo hacer nada para cambiar el pasado".