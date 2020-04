¡Guácala! Al hijo de Anahí no le gustan sus enfrijoladas

El escándalo de las "enfrijoladas" continúa. Y es que ni al hijo de Anahí le gusta el platillo de su madre que ha sido blanco de burlas y memes esta semana.

En un video que la exRBD publicó en Instagram ella le pregunta a su hijo mayor-Manuel- qué quiere para cenar. Ella le ofrece sus famosas enfrijoladas y el responde "¡Guácala!". En la descripción del video, Anny escribió: "acompáñenme a ver el final de esta triste historia".

La publicación de Anahí causó risa en sus seguidores y hasta se divirtieron con la reacción de su pequeño de tres años. Tanto así que sus excompañeros de la serie Dulce María y Christian Chávez, le dejaron emojis de risas.

Antes de esa publicación, Anahí dejó otra receta para hacer reír a sus seguidores,. Eran unas enchiladas con hoja de lechuga. “¿Qué creen? ¡Les tengo otra!".

Que creen ??? Les tengo otra !! 🙌🏻🙌🏻( También es video viejo. ) “Si no comes lácteos no le pongas nada” 😂😂😂 Pus ya … pic.twitter.com/vJgzRgjRbX — Anahi (@Anahi) April 22, 2020

Este video generó burlas en redes sociales y los internautas las inundaron con memes. Pero Anny lo asumió con el mejor humor posible y hasta dijo la frase épica: "Síganme para más recetas".

Anahí / Instagram

¿Qué pasa con las enfrijoladas?

Esta semana, Anahí fue tendencia en redes sociales ya que se hizo viral un antiguo video en donde ofrecía una receta saludable de enfrijoladas (platillo mexicano).

En menos de dos minutos ella preparó las enfrijoladas, pero el resultado no era que la gente esperaba. Parece que no utilizó las tortillas adecuadas y en ningún momento las calentó si no que las utilizó frías. Tampoco dijo cómo preparó sus frijoles.

Este video generó burlas en redes sociales y los internautas las inundaron con memes. Pero Anny lo asumió con el mejor humor posible y hasta dijo la frase épica: "Síganme para más recetas".

Lea también: