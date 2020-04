¡En tu cara Camilo! Evaluna y J Balvin "coquetean"

Evaluna y J Balvin tuvieron un pequeño "coqueteo" en redes sociales que claramente vio hasta Camilo. ¿Será que se puso celoso? Fue lo que se preguntaron muchos fans en Instagram.

Todo comenzó cuando J Blavin informó en la red social que estrenará su nuevo tema llamado "Verde", de su álbum Colores. A esto, Evaluna respondió: "Mi color favorito". Este comentario tuvo casi 40 mil corazoncitos.

Pero el colombiano no tardó en decir que a su colega no le agradaría. "A Camilo no le gustó esto". Esta reacción causó risas

La reacción de Balvin desató risas y miles de comentarios en Instagram, pues la joven pareja es bastante mediática y llevan dos meses de casados. De momento, el intérprete de 'Tutu' no publicó comentario alguno o al menos dio un 'like'.

Camilo y Evaluna cantando "Tutu" desde Santorini - Grecia. / YouTube

Esta parejita de recién casados, Camilo y Evaluna, no han dejado de ser tendencia en redes. Pues se los ha tildado de muy románticos y que él es muy meloso con ella.

Además, se han generado burlas y memes relacionados a lo "intenso" que ha llegado ser el artista con la pequeña Montaner. Una de las más populares es cuando lo imitan con su canción 'Favorito'.

