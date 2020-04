¡Tini Stoessel al descubierto! Las "cirugías" de la novia de Sebastián Yatra

View this post on Instagram

Podemos observar la transición de #tinistoessel de nena #violetta a estrella del pop. Si nos fijamos en su antes y después, podemos observar una Tini más sensual y posiblemente este cambio se deba a una transformación de look. Pero como somos #bellezacreada tenemos que también observar ese cambio del que muchos percibimos pero no sabríamos decir lo que es (seguramente porque desconocemos mucho de todos esos procedimientos más allá del maquillaje). Si se fijan bien en las fotos, la hermosa Tini presenta un cambio en el grosor de su labios, posiblemente esto se deba al uso de #fillers (ácido hialuronico). También podemos observar en su cara una estructura ósea mucho más definida, más atlética, esto puede ser debido al uso también de #fillers y en específico, hidroxiapatita calcica. Creo que esa belleza natural de Tini sumada a un cambio de look + rellenos dérmicos y botox( para que no se caiga la nariz al sonreír) ha potenciado esa sensualidad que actualmente vemos en la hermosa Tini. ¿Te gusta el cambio de Tini ?