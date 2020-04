Marvel: todos los nuevos Vengadores serán parte de la comunidad LGBTI

Marvel Studios no escatimará en gastos para sus próximas producciones, y a pesar de la paralización de actividades por el coronavirus un nuevo proyecto nace ante nuestros ojos. Los Young Avengers serán parte de la fase 5 y todos sus integrantes formarán parte de la comunidad LGBTI.

Existen dos posibilidades para la presentación de los Jóvenes Vengadores: Capitana Marvel 2 o Ant-Man 3. La nueva camada de Avengers sin duda llegarán a reemplazar a grandes figuras que ha dejado esta última década el MCU.

We Got This Covered señala que Marvel tomará como referencia la entrega de Young Avengers #15 de 2014. En esa entrega todos los miembros se identifican como parte del colectivo LGBTI.

¿Cuáles son los miembros de los Young Avengers?

Hulking

Estatura (Cassie Lang)

Iron Lad (Nathaniel Richards)

Ojo de Halcón (Kate Bishop)

Patriot (Elijah Bradley)

Vision (Jonas)

Wiccan (Billy Kaplan)

Estos personajes podrían tener leves guiños en las próximas Cintas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Un antes y un después se marcará en el 2021 con apariciones de Doctor Strange 2, Los Eternos, y posteriormente Thor: love and thunder.

Por el momento, este 2020 podremos disfrutar del final del ciclo de los baluartes del MCU. Black Widow nos dará un indicio de un próximo rival y como fue su relación su familia antes de los eventos en Avengers Endgame.

