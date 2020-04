Baby Yoda para rato, se confirma tercera temporada de The Mandalorian

"The Mandalorian", la primera serie no animada de "Star Wars", está trabajando ya en su tercera temporada. Así informó este martes el medio especializado Variety.

El director Jon Favreau, el gran cerebro detrás de esta producción televisiva de Disney+ junto a Dave Filoni, ya está dándole vueltas a la tercera tanda de episodios de "The Mandalorian". Esto resulta algo ciertamente paradójico puesto que la segunda temporada aún no se ha estrenado (octubre de 2020) y la primera se está emitiendo ahora mismo en algunos países como España.

Pero en el universo de "Star Wars" se piensa a muy largo plazo, así que no resulta extraño que Favreau lleve, según Variety, "un tiempo" ya escribiendo la tercera temporada y que el departamento de arte haya estado creando nuevos diseños conceptuales para "The Mandalorian" en las últimas semanas.

"Acabamos de empezar la preproducción y estamos explorando más aventuras para la temporada número 3 de 'The Mandalorian"", dijo una fuente de la serie.

Este medio también aseguró que "The Mandalorian" se salvó por los pelos del efecto demoledor que ha tenido el coronavirus en Hollywood. El cual ha obligado a cerrar todos los cines y a interrumpir todos los rodajes.

Segunda temporada

Afortunadamente para los fans de "Star Wars", la segunda temporada de "The Mandalorian" terminó su producción a principios de marzo y, en principio, su estreno previsto para octubre no corre peligro.

El chileno Pedro Pascal volverá a liderar el elenco de la serie, que en su segunda temporada contará con otros intérpretes como Giancarlo Esposito, Rosario Dawson o Michael Biehn.

"The Mandalorian" se estrenó en EE.UU. el pasado noviembre como punta de lanza de la presentación de Disney+.

A diferencia de la controversia que levantaron las dos últimas películas de "Star Wars", "The Mandalorian" cosechó buenas críticas por parte de la prensa y recibió el aplauso de los siempre exigentes fans de la saga.

La segunda temporada de "The Mandalorian" será una de las pocas alegrías que tengan los fans de "Star Wars" en 2020, ya que este será el primer año desde que se estrenó en 2015 "Star Wars: Episode VII – The Force Awakens", tras la compra de Lucasfilm por parte de Disney, en el que no habrá ninguna aventura galáctica en la gran pantalla.

Otras series

En el horizonte televisivo de "Star Wars" aparecen otras dos series: una sobre Obi-Wan Kenobi, que encabezará Ewan McGregor; y otra sobre Cassian Andor, que protagonizará Diego Luna. EFE

