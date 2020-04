¡Buenas noticias para Marvel! Los personajes que formarán parte del MCU

Los derechos de varios personajes de Marvel vuelven a manos de Disney y el MCU. Desde el 2008 la franquicia de los superhéroes demostraron ser un negocio rentable dentro del séptimo arte, cine.

El portal We Got This Covered reveló que ya es un hecho que Marvel Studios logró hacer lo imposible para tener todos los derechos de The Defenders. Es decir, personajes como DareDevil, Jessica Jones, Luke Cage, Punisher y Iron first están de regreso.

Con esta variedad de héroes nos depara posibles introducción de estos nombres dentro de la fase 5. Además, con la cancelación de las series dentro de la plataforma Netflix, el producto de su incursión dentro del MCU ya dejó de ser un sueño.

Bueno, no todo el color de rosa, al parecer solo actores como Charlie Cox (Daredevil), Krysten Ritter (Jesdica Jones) y Jon Bernthal (Punisher) retomarán sus papeles. En el caso de los otros dos restantes, iron First y Luke Cage, podremos esperar a nuevos nombres encarnándolos.

La próxima incursión

Daredevil podría aparecer en Spiderman 3, la cual será protagonizada por Tom Holland y nos presentaría la mención de los seis siniestros. De esta manera, el hombre araña necesitará toda la ayuda posible para enfrentar esta nueva amenaza.

Recientemente, se señaló que la entrega de Capitana Marvel tendrá a los Jóvenes Vengadores, donde figuran personajes como She Hulk, la hija de Ojo de halcón y la hija de Tony Stark.

Tendremos que esperar algunos años para ver a toda esta gama de superhéroes dentro de la pantalla grande. Y según los especialistas del cómic, podría darse un fenómeno mayor que lo ocurrido en Avengers Endgame.

