Zoom: se quedó dormido en plena clase virtual (video)

En plena clase virtual a través de la aplicación Zoom, un joven se quedó dormido y el profesor le llamó la atención. Esto quedó grabado en video y en redes ha desatado carcajadas a muchos. Recordemos que la pandemia del coronavirus ha hecho que las escuelas estén cerradas y la educación sea a través de estas herramientas digitales.

"No me había pasado nunca, se me duermen en clase. Pero en la cama no se me había dormido nunca ninguno", se escucha al profesor que comenta la situación. De fondo está el alumno muy tranquilo desde su cama dormido como si nadie lo estuviese viendo.

Mira el momento

El insólito momento ocurrió en Argentina donde los alumnos de escuelas primarias y secundarias fueron pocos días a clases el presente ciclo lectivo. Por ello han dado clases virtuales para no atrasar los contenidos.

Este video ha hecho que muchos jóvenes se sientan identificados. Pues hay profesores que para tomar la asistencia prefieren que aparezca el video y no solo una imagen en Zoom. ¿ y tú, te sientes identificado?

Tal vez a muchos chicos les esté pasando ya que tanto las clases virtuales como el teletrabajo es algo nuevo para todos.

Tenemos más contenido entretenido para ti