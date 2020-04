Kimberly Loaiza responde con una impactante foto y mensaje a Lizbeth Rodríguez

Que todo el caso de una gran polémica entre youtubers no acaba. Después de todos los ataques que Lizbeth Rodríguez hizo a Kyimberly Loaiza, ella, la pareja de Juan de Dios Pantoja, se pronunció. Y lo hizo de una manera que nadie se lo esperaba.

Instagram y Twitter fueron los escenarios para poder dar respuesta a todo lo que fue una burla. Resulta que después de que se desatara una polémica por la supuesta infidelidad de JD Pantoja y unos videos filtrados. La presentadora de Badabun aprovechó el momento para burlarse de la youtuber y cantante.

Los videos ya se habían filtrado, miles de tendencias surgieron en torno a la situación. Pero de pronto, la protagonista de Badabum se unió a los memes en contra de Loaiza y hasta interpretó un video mofándose de la situación que atravesaría la famosa. Esto por la supuesta infidelidad con un hombre, la cual no se ha probado al momento.

El video de las burlas muestra que la gente interpreta a Kimberly como si ella estuviera buscando a su pareja y a su amigo. Sin embargo, JD Pantoja y Kevin Panini, el otro involucrado, se encontraría en un momento íntimo. Mientras la youtuber no los encuentra. Fue ahí, donde la propia Lizbeth Rodríguez, quien dijo que había difundido el chisme por el bien de Loaiza para que abra los ojos, decidió compartir una burla hecha por ella, además de otras interpretaciones de los usuarios.

Ante esto, Kimberly rompió el silencio y se pronunció con un contundente mensaje en Twitter:

"Lizbeth puedes seguir burlándote de mí el tiempo que quieras, compartiendo publicaciones donde me humillan. Pero yo no te pagaré con la misma moneda, porque eso me haría rebajarme a lo que tú eres y yo no soy una mujer como tú.