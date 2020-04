Falleció Brian Dennehy, actor de 'Rambo' y ganadore de varios premios

El actor Brian Dennehy, ganador del Tony y el Globo de Oro, conocido por sus papeles en taquilleras películas como “Rambo” y “Romeo y Julieta”, falleció a los 81 años. Sylvester Stallone envió un emotivo mensaje.

Durante su carrera de cuarenta años de trayectoria tuvo papeles de televisión como en programas como “Dinastía” y “Dallas”. Además de las aclamadas actuaciones en Broadway como en “Muerte de un viajante”, y trabajo de voz en la exitosa película de Pixar “Ratatouille”.

Después de su paso por “Dinastía” en 1981, se hizo famoso al año siguiente con su papel como el alguacil villano en la primera entrega de “Rambo” con Sylvester Stallone.

It is with heavy hearts we announce that our father, Brian passed away last night from natural causes, not Covid-related. Larger than life, generous to a fault, a proud and devoted father and grandfather, he will be missed by his wife Jennifer, family and many friends. pic.twitter.com/ILyrGpLnc3

— Elizabeth Dennehy (@dennehyeliza) April 16, 2020