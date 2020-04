Vacía, así sentía Bárbara Mori al ser Rubí ¡Sus oscuras confesiones!

La más cotizada durante algunos años fue Bárbara Mori con su desempeño en Rubí. Su belleza es sin duda una inspiración para México y otros lugares del mundo. Han pasado ya varios años del estreno de la novela y la protagonista decidió confesar que sentía mientras hacía el personaje.

“El proyecto (Rubí) implicaba un riesgo distinto, el personaje, por eso acepté hacerla. Eso sí, bajo mis condiciones porque la empresa quería firmarme como exclusiva por seis años y me dijeron que si no firmaba con ellos buscarían a alguien más", confesó.

Sin embargo, Barbara tomó la decisión de firmar el contrato. “Rubí fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé. Era poseedora de esas tres cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad: era famosa, exitosa, y me pagaban muy bien".

La felicidad de Barbara Mori no era la fama en Rubí

Pero para la actriz, la felicidad no le llegaba. Es más, realmente eso le hacía sentir sola y “vacía”. Las grabaciones eran la pantalla perfecta para mostrar su talento como actriz, pues se desempeñaba muy bien. Todo lo contrario a su realidad, pues iba a llorar a los vestidores. Ya que se sentía “rota” por lo que había vivido:

“Yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar, me sentía sola, vacía, triste. Ni todo el dinero, ni toda la fama, ni todo el éxito, jamás nos van a llevar a la felicidad si por dentro estamos rotos. A mí me rompieron de niña, mi padre con su adicción y violencia y mi madre con su abandono".

Pero ella demostró ser una guerrera. Aunque los malos pensamiento la atacaban, decidió dejar de lado lo material. Optó por no seguir la corriente y dar un giro a su vida.

“Descubrí que no estaba de acuerdo con esas creencias y lo más importante, que yo tenía el poder de cambiar. Empecé a alimentar el amor que hay en mí, y eso me llevó a entrar en contacto con mis emociones, y poco a poco empecé a tomar otro tipo de emociones, lo cual me empujó a vivir nuevas aventuras", finalizó la actriz.

