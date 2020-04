¡Hermosa y talentosa! Así luce la nieta de Pedro Infante

La nieta de Pedro Infante, ha sido otro de los temas protagonistas de los últimos días. Todo debido a que la gente recuerda con melancolía al famoso ícono de la música de México que falleció en 1957. Este año no se le pudo hacer el acostumbrado homenaje, debido a la crisis de coronavirus.

A pesar de que hubo complicaciones para poder llevar a cabo eventos en honor al cantante, la gente no dejó de recordarlo con cariño a través de internet. Fue ahí donde no solo destacaron todo e trayecto del mexicano, sino también a otro personaje que ha cautivado.

Estamos hablando de Lupita Infante, su nieta, quien forma parte del mundo musical. La cantante se ha destacado por sus interpretaciones que una voz singular.

Lupita, su talento y belleza

Pero no es todo lo que se destaca de Lupita, sino también cómo luce ahora. Su físico es uno de los aspectos que los fanáticos no dejan de sobresaltar. Pues definitivamente que con sus años de madurez, ella ha dejado ver su encanto. Algo que además no solo se destaca por su aspecto sino también por su carisma que deja ver en redes sociales.





Publicidad





Y es en Instagram justamente donde la cantante recibe miles de halagos. Actualmente, la famosa cuenta con más de 30 mil seguidores.

Qué dice Lupita sobre Pedro Infante

La joven se ha dedicado a tocar Mariachis, pero también le gusta otros géneros. En entrevistas en medios internacionales, ella ha señalado que ser nieta de Pedro Infante es una oportunidad para superar varios retos que se le pueden atravesar. A pesar de que se pueda creer que ser quien es tendría un peso muy grande encima que llevar.

Vale recordar que cada 15 de abril se hace un homenaje al cantante, para recordar todo lo que hizo en el mundo de la música.

Aquí te dejamos más contenido