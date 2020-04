¡Pero qué le hicieron! A Lizbeth Rodríguez le hartaron y los bloqueará

Lizbeth Rodríguez, más conocida por Badabun, ahora sí que se enojó. Ella lo expresó todo en sus redes sociales donde explicó por que se enfadó. Y sí, está relacionado con el tema del coronavirus y el de romper la cuarentena.

“Me están volviendo loca”, fue una de las fuertes expresiones de la youtuber.

La influencer publicó un video a través de las historias de Instagram donde es evidente que está molesta. Ella aclaró que no había faltado el respeto a la medida impuesta debido a la pandemia de coronavirus. Per además amenazó con bloquear a todas las personas que afirman que ella está dejando su hogar cuando no es verdad.



Los malos comentario a la famosa comenzaron después de que publicara continuamente en sus cuentas algunas imágenes de su archivo donde aparece posando en el extranjero. Los usuarios supuestamente los interpretaron como material reciente y la criticaron por no "dar el ejemplo" durante la cuarentena.

“Me están volviendo un montón loca. ¿Sí saben que estoy en mi casa, verdad? ¡Están viendo mis pelos! Voy a bloquear a todos los que digan que estoy saliendo de mi casa”, señaló.

Además, ella dijo que sus verdaderos fans no la criticarían de ese modo. “Eso quiere decir que no me quieren, que no ven mis historias, porque los que ven mi contenido saben que yo estoy aquí, que tengo mucho contenido grabado, muchísimas fotos”.

“Por favor usen los ojos, me tienen harta”, fue otra de las frases fuertes que usó. Además, pidió que vean bien el contexto de las cosas.

Las críticas se produjeron después de que Lizbeth Rodríguez publicara una vieja fotografía mostrando su figura. La famosa vestía un bikini turquesa en las rocas de un paraíso. Algunos internautas ignoraron el desperdicio de belleza y le rogaron que no rompa la medida por el Covid-19

