¡El negro de WhatsApp vuelve pero ahora está más gordo!

¡Cuidado con el nuevo negro de WhatsApp que invade tus chats! En esta época que estamos confinados, los memes y bromas están inundando a la plataforma. También la empresa de mensajería anunció que han aumentado las noticias falsas por lo que los administradores han tenido que tomar medidas de contención.

Sin embargo, este fenómeno no se ha ido, es más, ha tomado más fuerza y ahora hemos visto un cambio radical y cómico del personaje.

La supuesta noticia supuestamente te invita a leer una nota importante de la enfermedad del Covid-19 y al abrirla aparece el famoso 'negrito de WhatsApp'. Pero, esta vez no se trata de un desnudo sino ahora más gordo y tiene otra pose.

Esta imagen que ahora es viral en esta cuarentena fue popular hace un par de años. Luego, desapareció y otros memes se hicieron más famosos. Sin embargo, según reporta TMZ, ha surgido un nuevo personaje bajo exactamente la misma lógica y… proporciones. Pero es otro individuo y todo tiene relación con el Coronavirus.

La cosa es más o menos así: uno está con su vida cotidiana en estos días de aislamiento. Entonces recibes un mensaje por WhatsApp con información muy "importante" sobre la pandemia.

Para leer la nota es necesario que abras el enlace de una URL que viene ahí en el mensaje, y al hacerlo en vez de cargarse un artículo noticioso serio de la BBC tenemos la desnudez absoluta y frontal de Wardy "Wood" Joubert III:

Él era un fallecido actor de películas porno, retirado hace tiempo, pero presente en la red por años y que ahora bajo este contexto se ha vuelto viral.

