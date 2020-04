¡La Casa de Papel! La razón por la Gandía se pica contra Nairobi y, ¿se enamora de Tokio?

Ya han pasado varios días del estreno de La Casa de Papel y las sorpresas e inquietudes continúan. Así que ya debes saber la tragedia de Nairobi. A pesar de que sobrevivió al disparo en el pulmón, Gandía no la dejó hasta matarla. Mientras que Tokio, no corrió con esa mismo suerte.

Después del golpe de estado, Tokio le da un golpe de estado a Palermo, algo que termina mal. Este ayuda a liberar a Gandía y la guerra se desata. Primero trata de matar a Nairobi, fue lo primero que hizo. Luego secuestra a la protagonista.

Finalmente, captura a Nairobi y la mata de un disparo en la cabeza. Un momento donde toda la banda se hace pedazos por la tristeza.

¿Pero por qué Gandía tiene pica contra Nairobi?

Toda una venganza contra Nairobi. Planear escapar usarla y finalmente matarla, dejó a miles con la intriga. Cuáles serían los motivos para esa pica donde ni su palabra valió.

Sensacine explica que todo comenzó en la tercera parte de la serie de Netflix. Cuando Tokyo y Nairobi entran en el despacho del Gobernador y ponen a prueba la eficacia del Jefe de seguridad y su equipo de guardias.

Encima más, mientras Nayrovi es prisionera de Gandía, se burla de ese momento. Empieza a picarle con el recuerdo de cómo ella y Tokio lograron engañarlo con el truco del agua en el baño. De ese modo, el personaje se enfada y no la dejará pasar tan fácilmente.

¿Se enamoró de Tokio?

Sin embargo, la misma suerte no corrió Tokio. Aunque él la tenía prisionera y la amenazaba, no se atrevió a matarla. Por su puesto que esa era una carnada para que él pudiera escapar, pero hubo un detalle que se les pasó.

Pues no solo no la mata enseguida, sino que Gandía le hace una propuesta a Tokio. En un punto del secuestro, él le dice que podía prepararla para que sea parte de su equipo. Algo que por su puesto, la rebeldía de ella no iba a aceptar.

Pero ese momento fue clave para que mucho crean que él tenía afinidad por ella y que incluso se estaba enamorando. ¿Tú qué opinas?

