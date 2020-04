Qué es y cómo se juega Parchís, la tendencia que la rompe en cuarentena de coronavirus

¡Ya jugaste! Parchís Star se volvió tendencia en Facebook durante este tiempo de cuarentena por coronavirus. Así es, miles de internautas se han unido ya a jugar este divertido modo de entretenimiento virtual.

Y si todavía no has jugado, seguramente ya has escuchado sobre este juego. Y por su puesto, como a muchos les pasa, te surgió la interrogante sobre qué es y cómo funciona. Así que a continuación te contamos.

El Pachís es originalmente un juego creado en la India a partir del siglo XVI. Luego de conocerse, miles lo adaptaron a un modo de juego en mesa. Después de ser un juego físico muy popular entre quienes aman este tipo de actividades de entretenimiento. Ahora ha tenido un giro, y es que resulta que miles pueden disfrutarlo a través de una aplicación en modo virtual.

Con eso, los jóvenes han venido adaptar este modo de entretenimiento que puede ser usado para estar en contacto entre amistades. Pues la ventaja de Parchís virtual, es que te deja armar grupos con conocidos mientras participas en línea. Y lo mejor es que es gratis.

Qué es Parchís

El tablero del juego cuenta con una división de cuatro. Además, cada jugador dispone de cuatro fichas con colores identificativos: Amarillas, rojas, verdes o azules. Cada uno cuenta con su zona de inicio llamada casa. Al rededor se tiene 68 casillas numeradas para avanzar. Además, hay casillas de descanso que son seguros para reposar y evitar perder.

En el centro del tablero, se encuentra el punto de objetivo donde se debe llegar.

Cómo se juega

Cada jugador tiene su color. Al empezar, cada ficha de cada jugador puede salir únicamente al lograr sacar con los dados un número cinco, este puede ser sumado.

Después de salir, las fichas debes ir avanzando y con un objetivo claro: dar la vuelta entera al tablero para lograr llegar a la parte central con todas las fichas.

Para ello, cada jugador tiene un turno para lanzar los dados e ir avanzando con sus fichas, que también deberán ir saliendo de la casa. En caso de que un participante logra sacar tres veces números iguales con sus dados, tendrá que regresar su ficha a la casa por penalidad.

Durante el partido, participantes deben evitar ser comidos, o incluso comer fichas si pueden. Para lograrlo, el jugador que va por detrás, será el que gane si saca dados que le permitan coincidir en la casilla de su contrincante.

Cómo se juega parchís

Si en participante come la ficha de otro, este tiene como premio 20 puntos que le permiten avanzar en el tablero. Otra opción de ganar en cambio 10 puntos, es cuando una ficha ha logrado entrar en la parte central.

En fin, hay varias técnicas que tiene este juego que se pueden ir aprendiendo en la práctica. Lo importante, es que ahora se encuentra en tendencia y más de tres millones de personas lo han descargado para divertirse. ¿Y tú ya lo probaste?

