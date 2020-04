¿Por qué Tokio es la voz que narra en La Casa de Papel? Revelan secreto clave

La voz de Tokio en La casa de Papel fue una de las más emblemáticas formas de iniciar una serie que pronto atraparía a millones. El robo del siglo ficticio enredó a millones desde su estreno en el 2017. Hoy, cuando ya salió la temporada 4, se acaba de revelar un secreto clave.

Con el estreno de la última temporada de la serie de Netflix, que muchos acabaron de verla en pocas horas de su lanzamiento, surgió una incógnita. ¿Por qué Tokio es la voz que narra La Casa de Papel? Y es que hay quienes consideran que la respuesta a esa interrogante es la clave para darle sentido a lo que se viente en los próximos capítulos.

Revelan secreto y lo que podría ser una clave para comprender el final

Sin embargo, Álex Pina, uno de los creadores y productores de la serie decidió romper silencio y contar la explicación. “Lo que mucha gente no sabe es que la voz en off de la narradora, que es Tokio, no siempre fue así. De hecho, en las primeras versiones del guion que tuvimos, el narrador era el Profesor”, explicó a través de un video en Instagram.

Tokio de La Casa de Papel

Sin embargo, sonabba egocéntrico y perdía la mítica del Profesor, al hacer que sea él quién narre. Además, era un "poco contradictorio a su personalidad". Después, el productor explica que pensaron en Moscú, por s sencillez, algo que tampoco terminó de convencerlos.

Fue ahí cuando concluyeron que la voz de Tokia daría el toque que buscaban, por diferentes motivos.

“Sentíamos que la serie tenía que estar contrapesada, en términos femeninos, y elegimos una mirada femenina para contar todo el atraco, porque queríamos que el atraco fuera muy emocional, en términos sentimentales. Y un atraco suele ser algo muy frío, muy masculino, de ahí que eligiéramos la voz de Tokio”.

El productor adelantó que ella narra la historia desde un lugar lejano, que ya se verá cuál es. Este último detalle, dejó en varias posibilidades abiertas. La primera es que ella no muera hasta el final de la serie. la otra es que está contando la historia desde el lugar de su muerte. ¿Tú qué opinas? En todo caso, habrá que esperar para saberlo.

