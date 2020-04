Nicolás Maduro se creó una cuenta de Tik Tok y le 'vacilan' en redes

¡Ay no! no es chiste. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se creó una cuenta de Tik Tok y lo informó por medio de su red social Twitter. La finalidad es contarle a los venezolanos por medio de videos los nuevos proyectos del gobierno y su actividades realizadas.

“Les informo que tengo cuenta en la plataforma digital Tik Tok. Allí estaré compartiendo con todos ustedes videos sobre las actividades de gobierno y más”, señaló Maduro.

¡Atención! Les informo que tengo cuenta en la plataforma digital TikTok. Allí estaré compartiendo con todos ustedes, videos sobre las actividades de gobierno y más. ¡Los invito a seguirme! ==> https://t.co/8S50WCcA0V pic.twitter.com/GjIyVhRuzq — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 5, 2020

El presidente de Venezuela ya ha subido tres videos y actualmente tiene más de 6.000 seguidores. La última publicación que compartió fue ayer 5 de abril donde grabó el halo solar que se formó en su país en pleno Domingo de Ramos.

Estoy impresionado y emocionado por el gran poder de Dios, manifestado en el cielo y que nos da la esperanza de que viene el milagro de la vida, la Paz y de que estamos protegidos por su luz divina. En nuestra fe, pidamos a Cristo que siempre bendiga a nuestra tierra. pic.twitter.com/Pohj89yx7Q — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 6, 2020

En los otros clips, habla sobre la situación sanitaria que vive su país por cuenta del nuevo coronavirus y hace un reconocimiento a todos los trabajadores del sector salud y a las labores desarrolladas por su gobierno.

Nicolas Maduro tiene Tik Tok

Pese a que Venezuela vive inmersa en crisis económica y este lunes también se reportaron 159 casos de infectados de Covd-19, 7 de muertos y 52 de recuperados, Maduro ha sacado tiempo para unirse a la fiebre del Tik Tok.

Esta red social que se creó en China en el 2016 está en furor en todo el mundo por motivo de la cuarentena. Particularmente los más jóvenes la usan para publicar clips de videos cómicos, como canciones entre otras funciones.

Los comentarios no se hicieron esperar y las redes no le perdonaron por haberse creado la cuenta. Usuarios respondieron con memes y también criticaron que use esta red social para informar.

Te dejamos algunas reacciones:

