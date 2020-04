Alejandra Argudo, exMiss Ecuador confirmó que tiene Covid-19

La modelo manabita que está radicalizada en México y fue Miss Ecuador 2014, Alejandra Argudo, confirmó en un video de Instagram que se contagió de coronavirus.

En el video explicó que hace cuatro días se realizó el examen de coronavirus y ayer conoció que su resultado fue positivo. "Me llamaron para decirme que está confirmado, que soy positivo en Covid", dijo Argudo. Además dijo que está cuarentena desde el pasado 5 de marzo.

"Eso me tiene en paz, porque sé que no he contagiado a ninguna persona, especialmente a ninguna persona vulnerable", añadió la modelo.

¿Cómo se contagió?

La exMiss Ecuador contó que contrajo el virus hace tres semanas cuando su cuñado llegó de Londres. "Decidimos que él se quede en la casa de mi novio (José Carlos de la Fuente) y mía para no exponer a sus padres, que tienen más de 60 años", dijo Alejandra.

"Mi cuñado empezó con los síntomas luego de cinco días de llegar a México", precisó. Cinco días después de que el cuñado presente síntomas, la modelo también los comenzó a presentir pero de manera leve "recuerdo que tuve un dolor de cabeza, y me sentía cansada, pero lo que me puso en alerta fue que había cocinado con ajo y no olí nada, luego me fui a bañar y tampoco pude oler el aroma del shampoo y el jabón. Me di cuenta que perdí el olfato", precisó.

Argudo también contó que afortunadamente su novio dio negativo para el virus. "Solo mi cuñado y yo lo tenemos". La modelo agregó que los doctores le recomendaron que tome multivitamínicos y que no haga ejercicios de cardio. También dijo que a veces siente que le falta la respiración, pero ha tenido síntomas totalmente leves.

"Yo me encuentro muy bien, no se preocupen", añadió Alejandra Argudo, aduciendo que sus síntomas no han sido de mayor alarma.

