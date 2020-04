La Casa de Papel cuarta temporada: lo que necesitas saber para ver la serie del momento

Si pensabas que no existiría nada más de que hablar durante la cuarentena que del coronavirus Covid-19, no podías estar más equivocado. La Casa de Papel y su cuarta temporada han llegado y seguramente no todo ha sido completamente claro y por eso te enumeraremos algunas claves para entender la serie de Netflix.

Rutina de belleza en cuarentena para estas zonas de tu cuerpo que no reciben tanta atención Es momento de atender aquellas zonas de tu cuerpo que también necesitan recibir cuidados especiales.

Partamos que desde este viernes 03 de abril la cuarta temporada de La Casa de Papel está disponible en la plataforma de streaming. Ahora, la historia se centra en un puñado de personas reclutadas por un hombre, El Profesor, para un robo de "otras ligas".

A simple vista parece una serie común y corriente, pero en todos sus capítulos descubrimos que existen riesgos, oportunidades y la ausencia de ellas. La producción española nos invita a reflexionar en quién decidió confiar y a quién entregarles las llaves de nuestro destino.

La cuarta temporada tendrá ocho episodios. En esta nueva entrega comprendemos que a pesar de tener un gran cerebro este puede verse afectado por el “poder” del amor, como le va a suceder a El Profesor. Por supuesto, que esto ya lo vimos desde los primeros capítulos de la serie.

Claves

Una de las claves de esta temporada es esperar cómo el líder de la banda podrá resolver con éxito este robo. Recordar (alerta de spoiler) que Nairobi está herida y este factor pesará mucho para los fines del grupo.

Reincorporación de personajes

Una decisión de Palermo genera un giro argumental en la serie que tendrá como protagonista al jefe de seguridad del banco. Este último se asomó de a poco como alguien amenazante y ahora se convierte alguien siniestro.

Regreso al pasado

El regreso al pasado es uno de los grandes logros de La Casa de Papel en general. Ese viaje en el tiempo nos permite a los espectadores entender cómo todas las situaciones inusuales que puedan surgir están resguardadas dentro del plan que El Profesor.

Nuevo villano

Gandía, que genera más miedo dentro del Banco que la policía por afuera. Una especie de malo desde las sombras, perturbante y lleno de rencor hacia este grupo de ladrones que intentará derribarlo; muchas veces sin lograr éxito.

Arresto de Lisboa

Las incisivas preguntas de la detective Sierra (Najwa Nimri) hacia su ex compañera son de los momentos más tensos de la serie. Ahí veremos que las dos mujeres se "tiran" con todo su arsenal de inteligencia.

Música, ropa y máscaras

“Bella Ciao”, la canción que la hemos escuchado en fiestas fue otro de los éxitos que la serie tuvo más allá de Netflix. Las máscaras de Salvador Dalí y el mono rojo fueron los más elegidos para reuniones donde se tenían que llevar disfraces.