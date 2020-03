Tokio de La Casa de Papel reveló que la cuarta temporada tendrá ocho capítulos

Úrsula Corberó, quien interpreta a Tokio en la serie Casa de Papel compartió un en vivo en Instagram con el cantante colombiano J Balvin donde reveló que la cuarta temporada que se estrena este viernes 3 de abril solo tendrá ocho capítulos.

Tokio se encuentra en Buenos Aires Argentina con su novio cumpliendo la cuarentena y se unió a una conversación con el cantante de reggaeton, J Balvin, en Instagram. El artista que se encuentra promocionando su disco que ha sido un total éxito, "colores" y decidió unirla pues reveló que es un "fan enamorado de la serie española y de la actriz".

J Balvin y Úrsula Corberó en un live de Instagram / Instagram

Ambos tuvieron una conversación muy relajada y Úrsula reveló que era la primera vez que hacía un en vivo en la aplicación. Los artistas bromearon y también se contaron algunas anécdotas. Balvin contó que lleva 15 días de cuarentena y que está ansioso por ver la nueva temporada de la Casa de Papel.

Por su parte, Úrsula le reveló al colombiano que fue a un concierto de él y que 'perreó' como nunca. "Vaya este tío no tiene ni una canción mala, todas son buenas, jaja", rió. En ese momento el cantante le dijo: "bueno, asimismo espero que la serie sea larga". La actriz le contestó: "bueno creo que tiene ocho capítulos" y rió nuevamente.

El estreno de la cuarta temporada de 'La Casa de Papel' está previsto para el viernes 3 de abril desde las 00:00. Fanáticos se encuentran impacientes por el estreno pues quieren saber qué pasará con sus personajes como Lisboa, Nairobi, el profesor y otros.

🎶 Me decido por ti, te decides por mí… Hoy Úrsula Corberó y J Balvin tienen un live en Instagram. Síguelo ahora mismo en sus cuentas de Instagram (@ursulolita y @JBALVIN) pic.twitter.com/Lr8lyF6lfB — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 31, 2020

Al finalizar el en vivo, Úrsula le felicitó nuevamente a J Balvin por su trabajo y le deseó que se volvieran a ver pero ya no por pantallas. Balvín bromeó y le dijo bueno "ojalá nos veamos para robar un banco". La actriz también bromeó y dijo "no, ya me cansé de robar".

