¡Troleados! Fanáticos confundieron el estreno de la cuarta temporada de la Casa de Papel

Pues sí amigos, leímos mal. El 30 de marzo no se estrenaba el primer capítulo de la cuarta temporada de la Casa de Papel, sino invitó a todos los fanáticos a ver el capítulo 1 de la primera temporada.

El estreno de la cuarta temporada de 'La Casa de Papel' está previsto para el viernes 3 de abril. Pero, la plataforma de streaming puso a sufrir a todos con lo que ha llamado "LCDP (La Casa de Papel) Party".

Desde ayer en la cuenta de Twitter, miles de fanáticos escribieron a la página de la serie española que por qué no han publicado el primer capítulo de la cuarta temporada. "Desde México como puedo ver el capítulo 1 de la temporada 4, llevo 11 minutos intentándolo" escribió una usuaria. La cuenta de Twitter volvió a especificar que el estreno era del primer capítulo de la primera temporada.

Los fanáticos también dijeron que es posible que le hayan agregado un extra al primer capítulo y es por eso que lo invitaron a verlo de nuevo. Si te das cuenta en la cuenta de Netflix aparece como si no lo has visto todavía.

Hoy no estrenaban ningún capítulo de la T4 sin embargo tal parece que le agregaron algo al capítulo 1 de la T1 ya que no aparece visto. 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/97ufJ9iPGb

Sin duda es una excelente estrategia para crear más presión y desespero en los verdaderos fanáticos de la exitosa serie española. Esperemos que el 3 de abril, Netflix no se sature.

La gente que espera el primer capítulo de la cuarta parte parece que no sabe leer, ahí dice el primero de la primera parte. Venga, tenemos que esperar hasta el viernes.

No puedo verlo…. no me saleeeee en netflix… como hagoooooo?

— Mari Rosales R. (@MariiCandanga13) March 30, 2020