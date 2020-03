¿Por qué todos los hombres se están rapando la cabeza en la cuarentena?

No, no están locos, sino que la cuarentena está sacando el lado creativo de la gente y se han inventado un millar de 'challenges' para hacer este confinamiento más divertido, pero últimamente hemos visto que celebridades, futbolistas y personas en común se están rapando la cabeza y lo han apodado como el corte coronavirus. ¿Qué significa?

Figuras como Ricky Martin, Antonio Valencia, Eden Hazard, entre otros se han quedado 'pelados' en esta cuaretena. Otros también se dejan crecer la barba y han explicado que esto durará mientras dure el confinamiento.

Todos los locales comerciales, peluquerías están cerradas debido a la cuarentena que más del 75% de la población mundial lo está cumpliendo. Por eso cuando tu vas a cortarte el cabello siempre buscas que haya un cambio, bien sea tinturarse o algo más novedoso.

Looks like @StephenGraham73 has already started the #BaldChallenge 🤣🤣 https://t.co/AGiwI3Nx3X

— Tommy (@10tommywright) March 26, 2020