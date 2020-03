¿Qué series puedo ver en la cuarentena?: estrenos de Netflix en abril de 2020

Todos nos hemos hecho la pregunta del millón ¿qué series puedo ver en la cuarentena? Para que salgas de dudas te dejamos los estrenos de Netflix en abril de 2020. Sin duda, la plataforma ha preparado un jugoso contenido para la cancelada Semana Santa.

La serie más esperada

El mayor fenómeno internacional entre las series españolas, "La Casa de Papel", vuelve con una cuarta temporada para aliviar la cuarentena en este abril. La banda liderada por Álvaro Morte (el profesor) y Úrsula Corberó (Tokio) vuelve sumida en el caos. El profesor da por hecho que Lisboa (Itziar Ituño) ha sido ejecutada, Río (Miguel Herrán) y Tokio han volado un tanque y Nairobi (Alba Flores) se debate entre la vida y la muerte.

La serie creada por Alex Pina cuenta en esta cuarta temporada con directores como Jesús Colmenar, Javier Quintas, Koldo Serra y Álex Rodrigo, y con un equipo de guión coordinado por Javier Gómez Santander.

Pero "La Casa de Papel" no es la única ansiada, ya que también llegará el estreno de la tercera temporada de "La Casa de las Flores". En ese sentido, ficciones como The Walking Dead temporada 9, y Better call Saul, son algunos de los títulos que llegan este mes.

Películas

Si ya hemos hablado de series, ahora será de películas. Entre las más esperadas tenemos a ¿Conoces a Joe Black?, protagonizada por Brad Pitt, Claire Forlani y Anthony Hopkins. A este estreno se suman las películas de animación: Susurros del corazón, de Studio Ghibli, Resident Evil: Vendetta y Misión de rescate con Chris Hemsworth de protagonista.

A continuación la lista completa:

