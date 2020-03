Rodaje de película de Marvel está suspendida por posible contagio de coronavirus

Economía, turismo, y cine también se han visto afectados por el coronavirus. Una de las nuevas propuestas del Universo Cinematográfico de Marvel se ha suspendido debido a que el director Destin Daniel Cretton decidió aislarse a esperar los resultado por COVID-19.

Cretton es el encargado de plasmar la idea de Shang-Chi an the Legend of the Ten Rings. De acuerdo a las fuentes de The Hollywood Reporter, la producción de la primera unidad se detendrá temporalmente “con mucha precaución”.

Shang-Chi es la cuarta producción que formará parte de la fase 4 del MCU. Esta cinta llegará después de Black Widow, The Eternals y The Falcon and the Winter Soldier.

Los resultados del director se podrán conocer la próxima semana.

Shan-Chi posee habilidades extraordinarias en las artes marciales y es un maestro de Wushu, tanto con las manos vacías como con armas. La película llegará a los cines en 2021, aunque debido a las restricciones mundiales por el coronavirus COVID-19 su llegada podría aplazarse.

Simu Liu, actor canadiense, mejor conocido por el papel de Jung en la comedia de televisión CBC Conveniencia de Kim interpretará al superhéroe Shang-Chi en el Marvel Cinematic Universe.

Se espera que este personaje se una a la nueva generación de los Vengadores para afrontar al futuro villano, que podría ser Galactus.

Películas de la fase 4 y fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel