Tokio Hotel en Ecuador: concierto, canje y compra de entradas

Comandados por Bill Kaulitz y Tom Kaulitz los gemelos alemanes ganadores de 4 discos de oro y mas de 2 millones de discos vendidos alrededor del mundo, llegan por primera vez a Ecuador este viernes 13 de Marzo en el marco de su gira, “Melancholic Paradise ” al Centro de Convenciones el Teleférico, 20h00.

Daniel Carranco, Dj quiteño de Deep House, Techno y Ethereal Techno, será quien de apertura al concierto, con su performance que ha sonado también en Orlando, Florida EEUU, y países vecinos como Perú, Argentina y Colombia; además ha participado en los festivales más importantes de Ecuador en su género.

Tokio Hotel en Ecuador / Cortesía

Tokio Hotel

Tokio Hotel es una banda alemana de Rock Pop conformada por Bill Kaulitz (voz), Tom Kaulitz (guitarra), Georg Listing (bajo) y Gustav Schäfer (batería), el cuarteto lanzó su más reciente disco de larga duración en 2017, con el título de “Dream Machine” .

Desde entonces han publicado un EP y varios sencillos, lo que les ha dado material para seguir en conciertos que ahora llegan a Latinoamérica. En varias entrevistas internacionales, la banda ha mencionando que su mayor contento es que la gira se haya extendido ya que podrán visitar otros países; Ecuador forma parte de la lista de países que visitarán los músicos de 30 años por primera vez.

Con nueve discos de platino y cuatro de oro en Alemania, de 2007 a 2008 fueron la banda nacional más exitosa. Su primer álbum, Schrei , y el segundo, Zimmer 483 , publicado en 2007, se unieron en un solo álbum, formando Scream , con canciones en inglés especialmente diseñadas para el público anglosajón. En 2007 el grupo vendió alrededor de un millón y medio de álbumes, y es entonces cuando se dan a conocer en todo el mundo.

" Monsoon ", la versión en inglés de " Durch den Monsun" , " Ready, Set , Go !" (de "Übers Ende der Welt"), " By Your Side " (de "An deiner Seite"), y " Don't Jump " son los temas principales, con tintes de rock alternativo, del primer álbum de la banda que el público ecuatoriano espera escuchar con ansias.

Tokio Hotel / Cortesía

Automatic (versión en inglés) Y Automatisch (versión en alemán) forma parte de Humanoid álbum que es todo ciencia ficción, e inspiración en futurismo, con nuevas canciones y nuevos sonidos electrónicos, con los cuales la banda da un paso adelante en su carrera evolucionando la forma de hacer música y componiendo nuevas canciones.

Tokio Hotel se presenta en Ecuador / Cortesía

En 2014, enfocados completamente en la música electrónica presentan su quinto álbum denominado Kings Of Suburbia y en 2017 su último álbum Dream Machine.

Las entradas están disponibles en todos los Ticketshow de Quito, Guayaquil, Cuenca y vía online: http://bit.ly/TOKIOHOTELenEcuador

GENERAL: 49 USD

VIP: 79 USD*

El canje de las entradas preventa y entradas definitivas ya se encuentra disponible en todos los puntos de Ticketshow en Quito, Guayaquil y Cuenca.