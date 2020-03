Ni el Joker corrió tanto riesgo: Jared Leto estuvo a punto de morir

Querido y odiado es Jared Leto, el actor estadounidense interpretó a el Guasón en el film Escuadrón Suicida. Precisamente, él aseguró que casi cayó al vacío desde unos 180 metros de altura mientras escalaba en Nevada (Estados Unidos).

Mientras él se mantenía realizando la escalada, su cuerda de seguridad de la que pendía se deshilachó con una roca aguda.

"No [quiero] sonar dramático, pero este día casi muero", escribió el también integrante de la banda Thirty Seconds to Mars. Leto describió que no tuvo miedo, sino que lo invadió un sentimiento de percepción del hecho y de cierta melancolía.

Jared Leto estuvo a punto de morir / Instagram

Como la cuerda no se rompió por completo y no sufrió heridas, Jared Leto pudo continuar la ruta que realizaba junto con el escalador Alex Honnold, ganador de un Óscar por su documental 'Free Solo'.

Jared Leto casi sufre un accidente / Instagram

Próximos proyectos.

Leto no fue considerado para volver hacer su papel de Joker en Suicide Squad, pero a la vez se pondrá en los zapatos de uno de los personajes más sangrientos y memorables de Marvel: Morbius

Morbius, el hombre, es un personaje bastante complejo, eso es lo que realmente me atrajo. Es alguien que tiene muchos conflictos en la vida", dijo Leto. "Es un tipo que nació con una horrible enfermedad y es una persona superdotada.”, sentenció durante una entrevista con IGN.

Leto también agregó que la batalla de Morbius entre la luz y la oscuridad, lo correcto y lo incorrecto, también fue gran parte del atractivo del proyecto.