Duff McKagan, de Guns N' Roses, prepara "su propia gira" por Quito

Duff McKagan, bajista de la agrupación Guns N' Roses, reveló que no piensa quedarse en el hotel durante su estancia en Quito.

Además de bromear con que "no usará calzoncillos durante la presentación de esta emblemática banda del hard rock, con la Gira Not in This Time, se refirió a lo que espera de su estancia en Ecuador.

¡Conteo regresivo! Guns N’ Roses empezó su gira y Ecuador los espera La banda de Axl Rose, Slash Y Duff McKagan empezó el tour que los traerá a Quito. La lista de canciones confirma sus éxitos de siempre y la inclusión de algunas sorpresas. Las entradas están ya a la venta.

"He investigado mucho sobre Ecuador. Estoy emocionado de ir. Tengo información tan interesante de su país y quiero visitar algunos museos. Lo que si les puedo decir es que no me quedaré en la habitación del hotel", señaló McKagan.

Además, dijo: "algo que me gusta de las giras es poder conocer nuevos destinos y tratar de empaparme lo más posible. No sé cuánto tiempo tendremos para salir, pero sí les puedo decir que no he viajado en cinco años y estoy completamente listo para conocer su historia y la geografía de su país".

Tras 10 años de espera, los fans ecuatorianos podrán ser parte del espectacular show de Guns N' Roses en Quito, el sábado 21 de marzo en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Aunque no conocemos las actividades del resto de la banda, Axl Rose y Slash, de seguro nos sorprenderán a su llegada.

CANCIÓN SORPRESA

Además de su deseo por conocer Quito, el músico indicó que el repertorio que tienen preparado para el concierto en Quito es uno de sus preferidos y tocarán una canción "sorpresa".

Por parte de la producción del show conocimos que los integrantes de Guns N' Roses sienten curiosidad por nuestra gastronomía, así que probarán comida típica y frutas de la temporada que se dan solo en nuestro país.