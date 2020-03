¡Bombazo! Los Guardianes de la Galaxia aparecerán en Thor 4, ¿cómo se vera Groot?

Algo que todos los fanáticos lo pedíamos, los Guardianes de la Galaxia formarán parte de la cuarta entrega de Thor: Love and Thunder. Star-Lord y toda su “pandilla” harán equipo con el “Dios del trueno” y Valquiria para las nuevas aventuras en el espacio.

El actor que prestar voz a Groot ha confirmado en una entrevista que Taika Waititi (director de la cinta) se acercó a él para comentarle que “ varios de los guardianes aparecerán en la próxima entrega”.

Ahora solo faltaría saber si aparecen como nexo para conectar con el final de “Endgame” o realmente tendrán un papel secundario al estilo del que tuvieron Hulk o Valquiria en “Thor: Ragnarok”.

Vin Diesel ha revelado que Groot sufrirá una nueva evolución y lo veremos ahora como “Alpha Groot”. Al parecer veremos los inicios y verdadera forma de nuestro “amigo tronco”.

King Groot

Esta versión alternativa de Groot nunca conoció a Rocket Raccoon ni se unió a los Guardianes de la Galaxia, convirtiéndose en un señor de la guerra galáctica.

King Groot sería la nueva apariencia en Thor 4 / Internet

Tema musical

“Thor: Love and Thunder” se estrenará el próximo 5 de noviembre de 2021 mientras que “Guardians of the Galaxy Vol. 3” aún no tiene fecha de estreno confirmada.

En una reciente entrevista se ha confirmado que el tema “Rainbow in the Dark” de Dio se usará en la película.

Villano

Después de varias especulaciones sobre que un exBatman formaría parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), finalmente se ha confirmado gracias a la actriz Tessa Thompson (Valkiria), donde dio la gran noticia que Christian Bale formará parte del filme "Thor: Love and Thunder".

La actriz incluso confirmó que el 'Caballero de la Noche' será el villano en esta nueva película de MCU.