¡Tremenda petición! La condición de Robert Downey Jr. para regresar a Marvel

Robert Downey Jr. marcó el inició y fin de una gran era dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Con su papel de Iron Man logró cimentar una década que será difícil de superar.

De acuerdo a las fuentes de We Got This Covered, Downey Jr. está en otras negociaciones para volver al MCU, pero solo si su colega y pareja (dentro de las películas) Gwyneth Paltrow también lo hace.

Esto habría dicho Robert Downey Jr. sobre el final de Avengers Endgame ¿Será que el actor estaba de acuerdo en cómo terminaría su personaje en la saga? Los directores responden sobre cómo se manejó su salida del MCU.

¿Por qué el regreso?

La estrella señalaría que este personaje, Pepper Pots, sería clave para la historia de Tony Stark. Si sumamos que Paltrow señaló que su etapa con Marvel terminó el retornó del carismático actor estaría lejos de lograrse.

Una de las próximas cintas más cercanas para poder callar estos rumores y esperar un cameo de Iron Man será la realizada por Scarlett Johansson: Black Widow. Ahí tendremos a un villano, Taskmaster. Este poseerá tecnología Stark y lo cual evoca a soñar a los fanáticos del hombre de acero. a volver a verlo en la pantalla grande.

Papel en DC

Downey es una de la cartas por parte de la cadena televisiva HBO para vestirse de un superhéroe de la franquicia de DC. Linterna Verde sería el próximo traje que Robert encarnaría y sin duda, durante la serie, mostrará ese peculiar estilo del portador del anillo de los Green Lanters.

Tony Stark, un antes y después del MCU

Con la frase “yo soy Iron Man” logró destapar una olla de héroes y villanos en las siguientes etapas del MCU. Tras la derrota de Thanos, nuevos nombres aparecen en la mente y con ello adversidades mayores para los Vengadores.