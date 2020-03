¡El futuro es ahora, viejo! Tom Holland sería el próximo Marty McFly en Back to the Future

El actor de 23 años, Tom Holland, se encargaría de dar vida a uno de los personajes más relevantes e icónicos de la cultura pop. La estrella británica estaría en conversaciones para interpretar a Marty McFly en el posible reboot de Back To The Future.

Recientemente, Robert Downey Jr. y Holland realizaron un deepfake de la película. Sus actuaciones llamaron la atención del mundo que se pensó en volver a ver la trama del súper genio y su fiel amigo adolescente y que mejor con una estrella que está en ascenso.

Declaraciones

"Mentiría si dijera que no hubo conversaciones para una especie de reboot, pero es una película tan perfecta y no se podría hacer una mejor"

"Creo que Robert y yo podríamos recrear la escena que hicieron por diversión. Él pagaría para hacerla porque tiene mucho dinero y yo lo haría por mi cuenta. Se lo debemos al gran trabajo que hicieron en ese video; hablaré con él", sentenció Holland.

Ahora bien, de acuerdo a las declaraciones de Holland, en efecto el joven actor, que ha sabido cómo ganarse nuestros corazones con el personaje de Spider-Man, ha estado en conversaciones, en el pasado, acerca de traer de nuevo al cine a la producción ‘Volviendo al Futuro’. Sin embargo, ahora nos preguntamos: si eso en efecto ha ocurrido, ¿por qué no le han dado luz verde al reboot?

Back to the Future

Tras su estreno, Back to the Future se convirtió en la película más exitosa de ese año, al recaudar más de USD 380 millones en todo el mundo y obtener críticas positivas en su gran mayoría. Se elogió las actuaciones de Fox, Lloyd, Thompson, Glover y Wilson, el guión, la Banda Sonora de Silvestri, las canciones de Huey Lewis & The News, la dirección de Zemeckis, el maquillaje y los efectos visuales .

Asimismo, se hizo acreedora a un premio Hugo en la categoría de "Mejor producción dramática" y un galardón Saturn como "Mejor película de ciencia ficción", además de recibir nominaciones a los premios Óscar y Globos de oro.