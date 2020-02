Viña del Mar: 'Estallan' contra Maroon 5 por su voz desafinada, vestimenta y pocas ganas de cantar

Pese a que la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2020 empezó puntualmente, los miles de asistentes en la Quinta Vergara tuvieron que esperar más de media hora de lo previsto la presentación de Maroon 5. Sin embargo, su show no fue el esperado, pues pudimos ver a un Adam Levine muy desmotivado, su voz desafinada y con pocas ganas de cantar.

El monstruo de la Quinta Vergara se hizo presente en las redes sociales y 'acabaron' a Maroon 5 por su 'facha' sus pocas ganas de cantar y hasta le criticaron porque en muchas canciones desafinó.

Los usuarios en Twitter se quejaron de que el show de la banda californiana no tuvo ni 'un poco' de energía. Incluso 'estallaron' de ira al ver como Adam cantó un gran éxito muy esperado por lo chilenos, "Don't wanna know" y lo haga muy aburrido . Alegaron que no se parecía en nada a los shows que han visto en otros países.

"Ponle voluntad Adam", reclaman las redes sociales, al ver que el vocalista ni si quiera se quitó su chaqueta al cantar. "Qué feo peinado, no eres lo que esperabamos", escribieron otros decepcionados por el show más esperado de Viña del Mar 2020.

La banda cantó alrededor de 15 canciones donde constaban sus mejores éxitos como "Moves Like Jagger", "Girls like you", "She Will Be Loved", pero lamentablemente no se evidenció la energía como en otros festivales.

Canciones de Maroon 5 en Viña del Mar / Twitter

Mira las reacciones y memes:



























Maroon 5 acordó con la producción del certamen que su espectáculo de hoy no tenga ninguna clase de interrupción y que, si se genera la petición de Gaviota de parte del público y la posterior entrega de premios con los animadores, todo se haga bajo el escenario. En camarines, fuera de cámaras y sin el público al frente.

Los responsables del evento le explicaron hace un par de horas al staff de grupo, la histórica y particular dinámica del Festival, pero ellos habrían preferido desarrollar su presentación bajo sus condiciones.

