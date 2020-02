Danna Paola se ha transformado en una actriz polifacética y bastante pedida en el medio. La mexicana formará parte de la tercera temporada de la serie de Netflix: "Élite", y recientemente se desempeño como jurado en el programa La Academia.

Danna Paola contó por qué pegó a una niña a los siete años / Instagram

Durante el programa La Resistencia fue “interrogada” de manera cómica sobre sus futuros proyectos, historias del pasado y demás. Su implacable carácter permitió construir una entrevista que muchos de los seguidores aplaudieron.

Armada con cuchillo, llegó al programa y trato de plasmar sus iniciales en el sillón. Posteriormente, pidió tequila y comenzó a responder las preguntas de David Broncano.

Danna Paola contó por qué pegó a una niña a los siete años / Instagram

La interprete de “Oye Pablo” reveló que ha golpeado personas. Explicó que lo hizo a los siete años, cuando le dio una bofetada a una niña que le estaba molestando.

"No, le pegué una bofetada porque me estaba diciendo que estaba fea y me molestaba. Era mayor que yo, tenía diez, once. Y yo me enojé mucho. Fue como que me aguanté, ya sabes, y le hice, ‘triquití’”, explicó recordando el momento.

Regalos

Danna Paola le regaló la mascara de el Santo al presentador; el Santo este fue uno de los luchadores mas importantes de la historia mexicana.

Danna Paola contó por qué pegó a una niña a los siete años / Instagram

Cosas que no sabías de Danna Paola

Danna Paola ha señalado en varias ocasiones que ella no puede salir de su casa sin maquillarse los labios. Bueno, esa pequeña manía se nota durante la serie Élite, donde su personaje aplica la misma técnica.

Más allá del canto y la actuación, tiene el afán de ser una repostera famosa: le encanta la gastronomía.

Sus hobbies son correr, nadar, pasear en bicicleta, ir al cine y cocinar. Y bueno, como podía faltar en toda diva, es adicta a ir de compras.