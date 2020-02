Verde 70 celebra 20 años de música con concierto "Exitonía" y realidad aumentada

El próximo 28 de febrero, Verde 70 compartirá lo mejor de su música en el concierto denominado "Exitoína", en el ágora de la Casa de la Cultura. Este espectáculo es parte de una serie de conciertos de su gira de aniversario, la cual ya ha visitado algunas ciudades del país.

Con motivo de celebrar junto a sus fans los 20 años de la banda quiteña, esta experiencia va más allá de lo musical. "La idea es brindar una experiencia adicional a la musical, donde el fan, de cualquier localidad, con una pulsera recargable puede ir desde las 18h00 al show a visitar una serie de espacios donde mostraremos una galería interactiva de Verde 70", indica el vocalista Darío Castro.

En esta exposición, se podrán visualizar instrumentos musicales, vestuario de giras anteriores y a través de dispositivos electrónicos podrán observar fotos en realidad aumentada. También estará disponible el libro documental fotográfico "Exitoína", de 270 páginas, que resume la carrera de Verde 70 , además de otros 'souvenirs'.

Los asistentes al concierto podrán ser parte de esta experiencia hasta antes del concierto que inicia a las 20h00 con Equilivre. Si quieres llevarte los 'kits' de la banda participa en el Instagram de Metro Ecuador.

Darío Castro comentó en qué radica el éxito de Verde 70 y cómo han logrado estar vigentes en la industria.

¿Cómo nace la idea "Exitonía"?

Nos preguntábamos qué hacer por los 20 años de la banda. Todo "Exitoína" parte de hacer una recopilación de los grandes éxitos de la banda. Este álbum estará disponible a partir del viernes 13 de marzo en paltaformas digitales, que incluye 21 sencillos remasterizados.

De ahí nace el libro que nos tomó un año hacerlo, sobre todo por la búsqueda de documentación. A esto se añade un lanzamiento del EP con tres temas nuevos "Tres a la vez": Cien años, Voy con el sol y Tres. Todo esto lo hemos planeado dos años atrás y el 28 de febrero es el clímax de todo este sueño.

¿Cuál es la receta del éxito?

Es la constancia y disciplina, guiados por la motivación. Nos motiva la música, muy poco el reconocimiento. Lo mejor para nosotros es que nuestras canciones lleguen a la mente y el corazón del público. Ese amor a la música hace que todos los días escribamos algo nuevo.

¿Como ves a la banda ahora?

Es una banda que ha mutado y cambiado, pero a la vez ha sabido conservar cosas y no cambiarlas. Por ejemplo, hemos podido seguir manteniendo vigente nuestra forma de hacer música en el cuarto de ensayo y tocar en vivo con menos arreglos posibles para que siempre sonemos con nuestro ritmo característico.

Lo que ha cambiado es que somos gente más madura y el tiempo ha puesto prioridades. Eso se nota en las nuevas canciones. Con Cien Años, la idea es decirnos que el mal no durará por siempre y todo pasará; o Voy con el sol, un tema más espiritual, que recoge el saber ancestral de rendirle culto a la naturaleza que nos rodea.

¿Qué canción es la que más les ha abierto puertas?

Creo que al inicio "Me tienes, me puedes, me dueles" e "Irremediablemente tarde" fueron las dos canciones que nos abrieron puertas en ese primer disco. Una canción fresca y una balada nos ha hecho vérsatiles y capaces de compartir escenarios con baladistas como Daniel Betancourt, Juan Fernando Velasco, entre otros, y con artistas como Amigos Invisibles, Sudakaya o Swing Original Monks.