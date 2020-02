Yanet García: la Chica del Clima habló de los mayores retos con su cuerpo

Completamente alejada de la televisión e inmersa en un proyección de reacondicionamiento físico y ejercicios a través de aplicaciones móviles, esa es la nueva faceta de Yanet García. La mexicana se dio a conocer a nivel mundial por su carisma y espectacular cuerpo.

Yanet García, expresentadora de televisión / Instagram

Con más de 12 millones de seguidores, García, mantiene al tanto sobre sus aventuras, proyectos y su relación amorosa a través de Instagram. Una reciente publicación fue bastante reveladora, según la expresentadora del clima.

“Hoy quiero decirte que no soy perfecta. Hace más de 10 años decidí empezar a ir al gym porque quería sentirme mejor conmigo misma, aumentar mi seguridad y confianza”, sentenció en primera instancia la mexicana a través de la red social.

“Al principio fue muy difícil porque no veía los resultados que quería, no veía avances y me desesperaba mucho, hasta que entendí que lo más importante era tener mucha paciencia y cuidar mi alimentación. Solo el tiempo daría esos resultados que había soñado”, explicó.

¿Imperfecciones?

“Me enfoqué en desarrollar la masa muscular de mis glúteos por años y lo logré. Hice crecer mis glúteos de una manera natural, siendo muy disciplinada. He entrenado tan fuerte mis glúteos que al aumentar la masa muscular me salieron estrías”.

Yanet García señaló que sus estrías, en un principio era algo que no la hacia sentir demasiado satisfecha; finalmente, representan un mensaje: “lo lograste”.

Consejos de Yanet García.

Tomar agua e hidratar constantemente con crema o aceites especiales el área “afectada” permitirá deshacerse de las estrías, según García.

¿García se ha sometido a operaciones?

En varias ocasiones Yanet García se ha referido a los cuestionamientos acerca de sus curvas y ha insistido en que sólo se realizó una operado el busto, mas no en sus glúteos.

Yanet García, expresentadora de televisión / Instagram

