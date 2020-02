¡La traición, hermano! Robert Downey Jr. se convertiría en este superhéroe de DC

Robert Downey Jr. Se ha convertido en el símbolo insigne del Universo Cinematográfico de Marvel. Con su personaje y frase final: “yo soy Iron Man”, inició y cerró con 'broche de oro' una década de logros para esta franquicia de cómics.

El actor que encarnó a Tony Stark, al parecer quiere seguir dando vida a superhéroes conocidos, pero ahora estaría del otro bando. Un reciente rumor ha señalado que el actor estadounidense abandonaría su legado con Marvel y se uniría a DC con el papel de Green Lantern (linterna verde).

¿Se uniría a la Liga de la Justicia?

El papel no sería para un largometraje como la mayoría podríamos pensar. Él participaría con HBO Max en la serie de Green Lantern que se está trabajando, todo esto según el portal We Got This Covered.

Otros actores que han sido considerados

Estrellas de la talla de Zac Efron, Chris Hemsworth y John Krasinski. En este caso, el australiano, sería la carta menos posible debido a su vínculo con el MCU en su próximo estreno: Thor “love and thunder”.

Ganancias de Downey Jr. en su papel de Iron Man

Robert Downey Jr. se despide del universo Marvel. Según informa la revista Forbes, el actor ha cobrado por su trabajo USD 75 millones, esto lo colocó entre los artistas mejor pagados del año.

Recordemos que el último personaje en interpretar a Linterna Verde fue Ryan Reynolds, quien ahora encarna al “mercenario bocazas”: Deadpool (personaje de Marvel).