El día que Shakira nos deleitó con un cabello cortísimo y lacio ¡OMG!

Desde la participación de Shakira en el Super Bowl, todo lo que haga o diga la cantante de pronto estará en el ojo de la tormenta. Incluso mucho se especuló acerca de un posible conflicto matrimonial con su marido.

La ausencia de Gerard Piqué en el mega evento deportivo, fue motivo suficiente para que los usuarios den por sentado que, la pareja estaba distanciada.

Sin embargo, Shakira más allá de ser una figura pública, siempre fue muy cautelosa respecto a su vida privada. La cantante siempre evita las cámaras y las entrevistas.









Publicidad









Pero, lo que no pudo ocultar más la intérprete de "Días de enero" fue su pasado. Recientemente los usuarios en las redes sociales filtraron una foto inédita de la compositora.

Todos sus fans están acostumbrados a ver a Shakira con sus increíbles rulos. Pero en esta oportunidad, salió a la luz una postal de la cantante con su cabello corto y con un tono de color bastante claro.

Allí se la puede ver a la artista colombiana con un look bastante particular, que no es acorde a lo que suele utilizar en sus conciertos. ¿Qué le pasó?

La postal es de 2002, un año bastante vertiginoso para Shakira, ya que aún estaba en pareja con Antonio de la Rúa, en pleno ascenso de su carrera musical.

Te puede interesar: