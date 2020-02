Joel Orbe se posiciona dejando atrás el título de Justin Bieber ecuatoriano

Joel orbe, un joven talento quiteño, quiere posicionar su nombre como una marca que sobresalga del título por el cuál era más conocido: Justin Bieber ecuatoriano. Él cuenta con sus propios temas de pop urbano con los cuales quiere darse a conocer.

El cantante tomó la decisión de posicionar su propio nombre debido a que sintió que ya no quería estar a la sombra de otros artistas."Yo quería lanzar mi propia carrera musical y arrancar. Entonces me di a conocer en los medios de comunicación y me dieron la apertura".

En ese contexto, el artista lanzó varios temas con los cuáles quiere llegar lejos y que sea su nombre el que retumbe. Uno de sus últimos sencillos es básame. "Esta es una historia de una chica que no se quiere comprometer, pero a la larga da señales de que sí se puede concretar algo.

Luego sacó un tema que, en las palabras del artista, es "más explícito". Esta canción la desarrolló con Bombotunes de Ibarra y Mg y La Jota, conocidos en Esmeraldas. El nombre de este sencillo es 'Yo Le Doy'.

Ahora, el cantante se encuentra trabajando en nuevos proyectos y asegura que se vienen grandes sorpresas. "Quiero seguir posicionándome como Joel Orbe, gracias al último tema artistas me han escrito para sumarme a sus proyectos. La idea es cada vez ir dándome a conocer", añadió el artista.

Así mismo, el artista quizo recordar el tema 'Bipolar', el mismo que para él fue todo un éxito y que lo realizó gracias a la invitación del cantante 'Bebo Yam'

Para finalizar, el artista enfatizó el cariño que tienen por sus seguidores. "Mis fans son muy esenciales en mi carrera artista y les agradezco, porque son el motor en mí".

Joel Orbe en el programa

El cantante apareció por primera vez el año 2013, en el programa 'Yo me llamo'. Esta fecha coincidió también con la visita del artista canadiense a Ecuador, lo cual favoreció para que el artista se diera a conocer.