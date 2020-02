¿Hubo agresión? Floyd Mayweather rechazó a fanática mexicana en Las Vegas y ella lo grabó

Floyd Mayweather protagonizó un gesto de rechazo con una fanática mexicana; ella misma grabó lo ocurrido y ahora se ha viralizado en redes sociales. Sucedió en el estacionamiento del MGM Grand de Las Vegas (EE.UU) cuando una mujer y un hombre se acercaron al boxeador para pedirle un selfie. Sin embargo, su reacción no fue la más humilde ya que dejó mucho qué desear a su educación.

Tras la petición de la fanática, 'Money' la rechazó y le dijo que no se acercaran a él. No pasó ni un segundo cuando un guardia de seguridad de Floyd le tiró el celular en el piso con un golpe. Tras ello, la mujer publicó en su Instagram el desagradable momento que le hizo pasar el boxeador.

"No todo lo que pasa en Las Vegas debe quedarse ahí. No es que seamos fanáticos de él, solo intentábamos tomarnos una foto con él, y así reaccionó. Nunca pensé que sería tan asqueroso (…) si quieren tomarse fotos con este vato, piénselo dos veces. No es como que soy su fan, pero tampoco pensé que fuera tan culero".Fue el testimonio de la mujer.

Ante la indignación de la mujer, otros usuarios de la red social también expresaron molestia ante lo ocurrido con 'Money'; aunque hubo otros que lo defendieron.

No es la primera vez que pasa

Ricco Kimborough presentó una denuncia ante la policía por una supuesta agresión de los guardias de seguridad Floyd, según TMZ Sports. El hombre vio al boxeador con su equipo de seguridad en un hotel de Miami, la mañana del primero de febrero. Cuando le pidió una foto a Mayweather, pero este lo rechazó.

Hasta el momento, Mayweather no se ha pronunciado ante lo ocurrido.

