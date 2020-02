¡No lo creerás! La canción más escuchada de Spotify en San Valentín

La popular aplicación de música reveló cuál es la canción más escuchada este 14 de febrero que se celebra San Valentín. Se trata de una canción romántica que se lanzó en el 2013.

Pues se trata de "All Of Me" de Jhon Legend que ha acumulado 1.100 millones de reproducciones hasta la fecha. Por lo tanto se ha convertido en la canción más romántica en definitiva para este 14 de febrero.

Los datos de Spotify nos dicen que el todo el mundo no ha podido dejar de escuchar la canción de John Legend, y que ha pocos días de San Valentín, sus reproducciones se han disparado.

Los datos de la canción "All Of Me" en Spotify:

Desde su lanzamiento en 2013, las transmisiones de la pista se han disparado al menos un 50% cada año en el 'Día de San Valentín' (el pico más notable fue en 2017 con un aumento del 85% en las transmisiones).

'All of Me' ha sido la canción más agregada en las listas de reproducción con temas de amor. Los oyentes de Spotify han creado más de 75 millones de listas de reproducción con la palabra amor en el título.

La canción también es la mejor opción para hombres y mujeres en las listas de reproducción tituladas "Día de San Valentín".

'All of Me' se ha agregado a más de 29 millones de listas de reproducción.

Letra de "All Of Me":

Qué haría yo

sin tu inteligente boca atrayéndome,

y sin ti echándome a patadas.

Tengo la cabeza dando vueltas,

no es broma, no puedo saber

qué es lo que pasa por esa hermosa cabecita.

Estoy en tu viaje del misterio (atracción de feria),

y estoy tan mareado, no sé qué me golpeó,

pero estaré bien.

Mi cabeza está bajo el agua,

pero estoy respirando bien,

tú estás loca y yo no estoy en mis cabales.

Porque todo de mí (todas las partes de mí)

ama todo de ti (todas las partes de ti).

Ama tus curvas y tus bordes,

todas tus perfectas imperfecciones,

dame todo de ti, ("todo tú")

y yo te daré todo de mí ("todo yo").

Tú eres mi final y mi principio,

incluso cuando pierdo, estoy ganando,

porque te doy todo lo mío,

y tú me das todo lo tuyo.

Cuántas veces tengo que decirte

que incluso cuando lloras eres todavía hermosa.

(Si) el mundo está tirándote abajo ,

yo estoy por aquí, pasando por cualquier estado de ánimo.

Tú eres mi perdición, tú eres mi musa,

mi peor distracción, mi Rhythm & Blues

que no puedo dejar de cantar,

suena en mi cabeza por ti.

Mi cabeza está bajo el agua,

pero estoy respirando bien,

tú estás loca y yo no estoy en mis cabales.

Porque todo de mí,

ama todo de ti.

Ama tus curvas y tus bordes,

todas tus perfectas imperfecciones,

dame todo de ti,

y yo te daré todo de mí.

Tú eres mi final y mi principio,

incluso cuando pierdo, estoy ganando,

porque te doy todo lo mío,

y tú me das todo lo tuyo,

me das todo lo tuyo.

Las cartas sobre la mesa,

los dos llevamos corazones,

aunque es duro, lo estamos arriesgando todo.

Porque todo de mí,

ama todo de ti.

Ama tus curvas y tus bordes,

todas tus perfectas imperfecciones,

dame todo de ti,

y yo te daré todo de mí.

Tú eres mi final y mi principio,

incluso cuando pierdo, estoy ganando,

porque te doy todo lo mío,

y tú me das todo lo tuyo.

Te doy todo lo mío,

y tú me das todo lo tuyo.

El creador de esta canción, Jhon Legend, reveló que escribió esta canción para para expresar cuanto amaba a la mujer con la que iba a comprometerse. Además, agradeció a todos los enamorados que se han conectado con su tema para dedicar y que la hayan hecho parte de su vida.

Además, Spotify aseguró que se ha aumentado la tendencia de compartir listas de reproducción románticas de San Valentín con una persona especial o amigos.

Con información de Spotify

