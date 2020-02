Justin Bieber revela lo nunca antes dicho sobre Hailey Baldwin

Justin Bieber realizó un espectáculo para algunas fanáticos de Londres. Ahí reveló temas nunca antes contados sobre su esposa Hailey Baldwin.

Instagram

Este 12 de febrero Bieber estaba en el portal ENews. Ahí, un fanático le preguntó sobre el tiempo que el cantante estuvo ausente. Si no está de gira, en concierto o haciendo nuevos temas qué es lo que hace.

"Solo depende de con quién estoy", respondió.

"Cuando estoy con mi esposa, nos gusta … puedes adivinar lo que hacemos. Se vuelve realmente loco … Es prácticamente todo lo que hacemos", señaló.

Así mismo, el cantante habló de ellos en un video de Youtube. Ahí confesó que ella lo había sorprendido por algo en particular. Pues cuando ellos se conocieron, ella no mostró interés en él. Es decir, no se comportó como las otras chicas que morían por él. Ella solo saludó de forma educada y como si fuera alguien más. Eso le llamó la atención de la modelo cuando eran niños.

Justin Bieber y Hailey Baldwin / Instagram

Además, el cantante confesó que tienen algunos planes en casa como pareja.

Justin Bieber y su esposa / Instagram

"Nos gusta ver películas, nos gusta ver Netflix y relajarnos, pero definitivamente hacemos más que eso".

