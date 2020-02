¡Más delgada que nunca! El impactante cambio físico de Adele

No, no la hemos olvidado. Adele acapara los titulares de la prensa de entretenimiento por su impactante cambio físico. En una fotografía que se ha filtrado se le ve más delgada que nunca. La artista fue una de las invitadas al after party de los premios Oscar, que ofrecieron Beyoncé y Jay-Z.

En la fotografía se le ve a Adele súper delgada y con una figura renovada. La publicación fue realizada por la presentadora polaca, Kinga Rusin. En sus redes sociales aseguró que no reconoció a la cantante por su cambio físico.

Recordemos que la cantante británica, de 31 años, adelgazó más de 40 kilos y tiene un aspecto físico muy diferente con el que saltó a la fama. De hecho, hace unos meses apareció públicamente con su pérdida en una playa caribeña junto a James Corden y Harry Styles.

Como parte de su transformación se le ve su rostro más fino y se le destacan aún más sus facciones.

¿Qué ha hecho para adelgazar?

Adele ha revelado que se sometió a una dieta en la que eliminó alimentos que la hacían engordar. Por ejemplo en su confesión dijo que ella era adicta al azúcar y que podía tomar 14 terrones en un día.

Además, la artista ha logrado su cambio física físico con una estricta dieta basada en el consumo controlado de calorías por día y ejercicio. Camila Goodis , antiguan entrenadora personal de Adele, reveló que: "Es una buena dieta para perder peso. La primera semana es intensa, jugos verdes y solo 1.000 calorías. No se ve muy delgada, se ve increíble".

De momento, sus fans esperan un nuevo disco, hecho que no se sabe aún si va a ocurrir ya que no hay nada anunciado de forma oficial. Adele saltó a la fama con 'Rolling in the deep' en 2010 y desde entonces todas sus canciones son hits.

